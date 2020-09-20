التنمية المحلية: بعض العمال يؤجرون عمال المحافظات بعد الظهر لصالحهم

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنّ هناك متابعة بشكل مستمر لأداء نواب المحافظين، وكل تجربة تحتاج لخطوات تقييم من وقت لآخر، لتحديد الإيجابيات لتطويرها والبناء عليها، ومحاولة إصلاح السلبيات.

وأضاف شعراوي، خلال كلمته في البرنامج التدريبي لنواب المحافظين بالأكاديمية الوطنية للتدريب، أنّ الجميع يحتاج للدراسة والتدريب لاكتساب الخبرات التي تطوره في مجال العمل، والحوار والتفاعل أهم شيء لتبادل الخبرات، موضحا أنّ الفترة الماضية كان هناك ضغط شديد والجميع من نواب المحافظين اجتهدوا في مواجهة المشكلات التي تواجه المحافظات والتي غالبا ما تكون متشابهة.

وأكمل شعراوي أنّ الجهد الذي يبذل من الدولة داخل المحافظات كبير، ونحاول أن نعمل خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر على مستوى القرى والنجوع ونضغط بقوة في هذا الاتجاه.

وأكد أنّ الدولة تسعى لدعم كل المناطق وخاصة القرى والنجوع بالخدمات، من مشروعات صرف صحي وغيره، وهناك رضا بين الناس على مستوى الخدمات الأساسية خلال الفترة الأخيرة.

ونوه بأنّ هناك إهمال في بعض المحافظات ونحتاج لتفعيل الرقابة بشكل أكبر من خلال لجان التفتيش، متابعا: "لدينا مشكلة في المعدات واكتشفنا أنّ بعض العمال يأخذونها للعمل بها بعد الظهر أو تأجيرها".

وتشهد الأكاديمية الوطنية للتدريب انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي الخاص بنواب المحافظين اليوم، بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

يهدف البرنامج لتمكين الكوادر الفعالة لتصبح قادرة على فهم واستخدام الأساليب الحديثة في صنع السياسات وإدارة صنع القرار وتحويل التفكير التقليدي لمفاهيم الإدارة العامة إلى أسلوب أكثر حداثة، توافقا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية.

يتماشى البرنامج مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التي تركز على 3 محاور رئيسية؛ الاقتصاد والبيئة والبعد الاجتماعي مع توفير اهتمام خاص لفئات محددة من المجتمع بما في ذلك الشباب والنساء و ذوي الإعاقة.

يوفر البرنامج للمشاركين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة.