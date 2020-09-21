أيهما أفضل للأطفال.. استشاري يوضح الفرق بين الفيس شيلد والكمامات

فترة قصيرة تفصلنا عن عودة المدارس مرة أخرى وسط عدد من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا، وفي تلك الفترة تشعر الأمهات بالخوف والقلق على صحة أطفالهن، فتبحث عن طرق الوقاية ويعتبر الفيس شيلد "face shield"، والكمامة الطبية، هما أفضل وسيلتين لاستخدامهما في تلك المرحلة.

تستعرض "الوطن"، أسعار الفيس شيلد للأطفال والكمامات، وأيهما أفضل

أسعار الفيس شيلد للأطفال

تبدأ أسعار الفيس شيلدر للأطفال بداية من 25 جنيهًا وحتى 120 جنيهًا، حسب الإكسسوارات والرسومات التي تتواجد على درع الوجه الواقي للأطفال.

أسعار الكمامات للأطفال

وتبدأ أسعار الكمامات للأطفال من جنيهين للواحدة وتصل حتى 25 جنيها، وهي متوفرة بالصيدليات.

أيهما أفضل للطفل الفيس شيلد أم الكمامة؟

يجيب عن هذا التساؤل الدكتور خالد صالح استشاري الحساسية والمناعة بكلية طب عين شمس، قائلا إن الكمامة تحمي بنسبة 90% من مخاطر انتقال فيروس كورونا، حيث إنها تعمل كحاجز عندما يسعل الآخرون، وهي تمنع انتقال الفيروس، لكن الفاعلية تعتمد على كيفية ارتداء الكمامة.

أما درع الوجه، أو الفيس شيلد، فهو يحمي الوجه بالكامل، كما أنه يقلل من التعرض أو استنشاق الهواء الملوث بالفيروسات، كما أنه يمكن مسحه بالمعطرات والمياه، كما أنها تسمح للطفل رؤية تعابير المعلم ومعرفة التفاصيل.

وأوضح أن ارتداء درع الوجه قد يكون أسهل من الكمامة بالنسبة للأطفال الذين قد يشعرون بالضيق فيقومون بخلعها، لكن يجب تدريب الأطفال على عدم لمس الأسطح الخارجية لها، حتى لا تصبح بلا فائدة.