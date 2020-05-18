تبدأ من 4 جنيهات.. أسعار الكمامات وأنواعها المختلفة

أعلنت رئاسة الوزراء اليوم بعض الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتباعها بعد عيد الفطر المبارك، ومنها أنه لن يتم السماح لأي مواطن بدخول المنشآت أو استخدام وسائل النقل العامة أو الخاصة دون ارتداء الكمامة، كما سيتم فرض عقوبات على من يخالف ذلك.

وتستعرض "الوطن" أسعار الكمامات وأنواعها في الصيدليات ومنافذ بيع القوات المسلحة أو الشرطة، ضمن خدماتها التي تقدمها على مدار الساعة.

الكمامة العادية

وهي الكمامة الأكثر انتشارًا، والأقل من حيث السعر، ويبدأ سعرها من 4 جنيهات، وتصل إلى 10 جنيهات، حسب الخامة، وتستخدم ليوم واحد فقط، ويفضل ألا تستخدم لأكثر من 8 ساعات.

ويجد الإشارة إلى أنه عند شراء تلك الكمامة يجب الانتباه باختيار الكمامة المضغوطة، وليست التي تم خيطتها.

تأكد أن الطبقة الخارجية للكمامة تحتوي على مادة مقاومة للفيروسات والميكروبات.

يجب أن تحتوي الكمامة على ثقوب صغيرة للتنفس والتهوية.

الكمامة N95

وهذه الكمامة غالبا يستخدمها الأطباء والممرضون عند التعامل مع المرضى، وهي الأكثر أمانًا، ويبلغ متوسط سعر الواحدة ما بين 15 إلى 20 جنيها، أما ذات الفلتر، فتبدأ من 20 إلى 250 جنيهًا.

وتلك الأنواع يمكن استخدامها لأكثر من يوم، بشرط أن تكون مخصصة لهذا الغرض، وأن يتم تعقيمها باستمرار.

الكمامة ذات الفلتر المعقم

وهذا النوع من الفلتر يمكن من خلال شراء من مواقع التسوق الإلكتروني، وهي تبدأ من 350 إلى 1100 جنيه.

الكمامة القماش

ويبدأ سعر هذا النوع من الكمامات من 10 إلى 25 جنيهًا، لكن يجب الانتباه إلى أنها لا تحمي من فيروس كورونا، لكنها تحجب الأتربة وتقلل من تلوث الهواء.