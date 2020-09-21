أحمد موسى يعرض لقطات من استراحة الرئاسة بأسوان: "الإخوان قالوا اتحرقت"

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يجب إعدام عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، كونهم يعملون على إسقاط مصر، لكن لن يستطيعون فعل ذلك، موضحًا أن الشعب المصري عظيم وعاش ليلة سعيدة في ظل فشل من الجماعة الإرهابية، فوجود عدد من الأطفال في الشوارع، لا تتعدى "كام نفر" يؤكد فشل الدعوات، وعرضت الجزيرة فيديوهات مفبركة وقديمة.

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن قنوات الجماعة الإرهابية، أذاعت فيديوهات لتظاهرات وقعت بحوش عيسى في 2015، على أساس أنها وقعت أمس، مؤكدًا أن جماعة الإخوان الإجرامية، اعتادت على نشر الأكاذيب.

وعرض الإعلامي أحمد موسى، صورة من استراحة رئاسة الجمهورية في أسوان، التي ادعى أعضاء الجماعة الإرهابية تعرضها للحريق أمس، موضحًا أن الاستراحة لم تتعرض لأي أذى بدليل الصور الحديثة وهذا يأتي في ظل الأكاذيب التي احترفت الجماعة الإرهابية في ترويجها، مؤكدًا أن تنظيم الإخوان انتهى، وتحت أحذية المصريين، ولا عودة لهم على الإطلاق، وما ظهر من لقطات أمس، كان عبارة عن مجموعة أطفال.