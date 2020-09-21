غدا.. الوطنية للصحافة تكرم المتميزين في تغطية "الشيوخ" بالمؤسسات القومية

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق الشوربجي، عن تكريم مجموعة من الصحفيين، غداً الثلاثاء، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بمقر الهيئة، وذلك "في إطار خطة لدعم وتشجيع شباب الصحفيين"، بحسب بيان للهيئة اليوم.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن المكرمين هم الذين تم اختيارهم من قبل لجنة تقييم وتطوير الأداء المهني برئاسة الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة، بشأن الأداء الصحفي المتميز أثناء انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة، قد شكلت 9 لجان نوعية، استعانت فيها ببعض الخبرات من خارج أعضاء الهيئة، بدأت بعض اللجان العمل على ملفات وأزمات المؤسسات القومية وتحديدا المالية، وشكاوى العاملين بها.

ومن بين اللجان تشكلت لجنة تقييم وتطوير الأداء المهني من كل من: الدكتورة فاطمة سيد أحمد رئيسا، وعضوية الدكتور أحمد مختار مصطفى، وهاني فتحي عويس.

وتتولى اللجنة مراجعة الخطوط الرئيسية للسياسة التحريرية لكل إصدار وتطوير المحتوى، والمضمون وتقييم مدى الالتزام بها وتقديم مقترحات حول آليات وسبل تطوير الأداء المهني والتحريري.

وعقدت لجنة المتابعة والاتصال والتوزيع التابعة للهيئة الوطنية للصحافة، اجتماعها الأول، الأربعاء، بمقر الهيئة، وبحضور رئيسها المهندس عبدالصادق الشوربجي، الذي أكد في بداية الاجتماع ضرورة إيجاد حلول جذرية للمشكلات المالية التي تواجه المؤسسات الصحفية القومية، وبحث المشكلات الخاصة بقطاع الإعلانات بما يخدم المصلحة العامة للمؤسسات.

وكانت الهيئة أصدرت قرارها بتشكيل لجنة المتابعة والاتصال والتوزيع برئاسة أسامة أبوباشا، وعضوية الدكتور أحمد مختار وعطية الغريب وأحمد شوقي.