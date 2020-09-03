رئيس الوطنية للصحافة: إعلان أسماء 55 رئيس تحرير بالصحف القومية خلال أيام

قال المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة ستعلن التغييرات الصحفية "قريبًا جدًا" بحسب تعبيره، وهي التغييرات التي سيتم بموجبها الإعلان عن أسماء 55 رئيس تحرير و8 رؤساء مجالس إدارات بالمؤسسات الصحفية القومية.

وأضاف "الشوربجي" في تصريح خاص لـ"الوطن": "التغييرات الصحفية قريبة جدًا وسيتم الإعلان عنها في غضون أسبوع أو اثنين على أقصى تقدير".

وكان "الشوربجي" قد ذكر في تصريح سابق أن معايير الكفاءة والخبرة والإرادة والقدرة على تحقيق النجاح والتطوير المنشود ستكون الأساس في التغييرات الصحفية القادمة، لافتا إلى وجود 55 رئيس تحرير و8 رؤساء مجالس إدارات بالمؤسسات الصحفية القومية.

كما أشار رئيس الوطنية للصحافة في أول حوار لـ"الوطن" يجريه عقب توليه المنصب قبل نحو شهرين، إلى أن أول خطوة لتطوير المؤسسات شكلاً ومضمونًا تتمثل في اختيار رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير.

وتابع: "سنجلس معًا لتشكيل هيئة المكتب والأمين العام للهيئة، ثم بعدها سنبحث تغييرات رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية، واختيار أعضاء مجلس الإدارة المعنيين، وأعضاء الجمعيات العمومية المعنيين، من خلال وضع الأطر القانونية اللازمة، وسنوفر لرئيس مجلس الإدارة المناخ المناسب للعمل والبيئة الملائمة، وسنساعده حتى يتسنى لنا محاسبته بعد ذلك، إذا قصر".