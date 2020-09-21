استشاري مناعة: فعالية أي لقاح ضد كورونا لن تتعدى الـ50%

قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة، إن أي لقاح يجب أن يتوافر فيه شرطان وهما الأمان والفاعلية، من أجل الخروج إلى النور، وإذا خرج للنور لن تتعدى فاعليته الـ 50%، موضحًا أن منظمة الصحة العالمية تعاني من تخبط شديد، سواء في التجارب السريرية أو غيره، حيث ذكرت أن الأعشاب قد تكون علاجا لكورونا.

وأضاف "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "ten"، أن نبات "الشيح" من ضمن النباتات الهامة في تقوية جهاز المناعة، وعلى رأسها الخلايا المسؤولة عن مهاجمة الفيروسات، واستخدم في علاج مرض الملاريا، وقدرته العمل بصورة جيدة تجاه بعض الفيروسات والطفيليات.

وأوضح استشاري المناعة، أن انتظام ساعات النوم يساهم في إنتاج الأجسام المضادة لتقوية المناعة، خاصة من الساعة العاشرة مساءً وحتى الساعة الرابعة صباحاً، منوها بأن التوتر والضغط من أكثر الأسباب التي تؤثر على المناعة بصورة سيئة، بالإضافة إلى الالتزام بممارسة الرياضة وتناول الأطعمة الصحية.