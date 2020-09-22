الري: نسعى لحماية المواطنين حتى لو متعدين على أراضي الدولة

قالت الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري والموارد المائية، إن الدولة حصرت الأراضي التي غرقت العام الماضي من الفيضان، وعليه تم إخطار المواطنين بالابتعاد عن تلك الأراضي، وفقا للخرائط التفصيلية التي حددتها الوزارة في الفترة الماضية، كإنذار مبكر لحماية المواطنين.

وأضافت "السيد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الوزارة تحاول توعية المواطنين، حتى إن كان مخالف أو متعدي على أراضي الدولة، لافتة إلى أن الأراضي التي غرقت في العام الماضي، هي التي متوقع أن تغمرها المياه هذا العام.

وتابعت أن التعديات في الدول المجاورة، كانت سبب الكوارث التي حدثت في السودان في الفترة الماضية، مضيفة: "ما نقدمه هي صافرات إنذار لحماية المواطنين من خلال التوجيهات التي تم إصدارها لكل الجهات المختلفة، لإخلاء المناطق المتوقع أن تغمرها المياه نتيجة الفيضان".

وأشارت إلى أن المؤشرات حتى الآن، تشير إلى أن الفيضانات عالية ومرتفعة بشكل كبير، وفي نهاية أكتوبر يتم حصر أرقامه بشكل دقيق.

وجدد قطاع حماية نهر النيل، بوزارة الموارد المائية والرى، تحذيراته للمتعدين على النهر من ارتفاع منسوب النيل، وأخطار كافة العمد والمشايخ فى 265 قرية و47 مركز شرطة و39 إدارة زراعية، ووحدة محلية و15 إدارة أملاك بالمحافظات المطلة على فرعي نهر النيل في رشيد ودمياط ورئيس هيئة التعمير والمحافظين بارتفاع منسوب النهر خلال هذه الفترة.

وتم إرسال نشرات لغرف عمليات الإدارات المركزية والاتصال لكافة الأجهزة الأمنية وسكرتير العموم فى 8 محافظات، ووكلاء وزارة الزراعة لاتخاذ اللازم من الأجهزة التى تم إخطارها للإحاطة بالموقف كاملا، وإنذار وإخطار كل المواطنين وواضعو اليد على أراضى طرح النهر، والقائمين بالزراعة، والمعتدين بالردم والبناء على تلك الأراضي، لكل القرى النيلية لفرعي رشيد ودمياط لتوخى الحذر وتجنب زراعة أى محاصيل خلال الفترة الحالية أو المقبلة.