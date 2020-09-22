محافظ كفر الشيخ يصدر حركة محليات محدودة لرؤساء المدن
كتب:
سمر عبد الرحمن
01:57 ص | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ
أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حركة تنقلات محدودة، لعدد من رؤساء المدن، فتم تكليف المهندس هاني محمد عبد القوى، رئيساً لمدينة مصيف بلطيم، وجمال فهمى محمد عيد ، رئيساً لمركز ومدينة مطوبس ،ووائل فرج السيد مرزوق ، رئيساً لمركز ومدينة فوه.
كما كلف محافظ كفر الشيخ، المهندسة عايدة عطية عباس ماضي، رئيساً لمركز ومدينة دسوق، وهاني محمد يوسف أحمد ، رئيساً لمدينة سيدى غازي، واللواء أحمد السنوسى عبد الله داود، رئيساً مركز ومدينة بلطيم، وعلى جميل على فايق ، رئيساً لمدينة برج البرلس والمهندس محمد رجب إمام حسين، رئيساً لمدينة مسير .