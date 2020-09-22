إسعاد يونس تحكي مشوارها مع أشرف عبدالباقي: فريق "باللو" تغير عدة مرات

قالت الفنانة إسعاد يونس، إن أول عمل فني جمعها مع الفنانة أشرف عبد الباقي هو مسلسل "بكيزة وزغلول" وكان مشهد ظهر فيه عبدالباقي بدور مجند أمن في أحد الأقسام، وكانت شخصيته ضعيفة، وتحاول "بكيزة وزغلول" أن تدخلا غرفة الاحتجاز عن طريق التحايل وكان يظن أنهما مجنونتان.

وأضافت "يونس"، خلال تقديم برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على فضائية "DMC"، أنها عملت مرة أخرى بعد 10 سنوات من "بكيزة وزغلول" مع الباقي في مسرحية "باللو باللو" والتي تغير فريق عملها عدة مرات حيث كان فريق العمل الرئيسي محمد الشرقاوي وسماح أنور وفريد شوقي وفاروق الفيشاوي ثم تغير ليشمل صلاح السعدني والمطرب حسن الأسمر والفنان حسين الإمام.

وعرضت الإعلامية، فيديوهات من كواليس مسرحية "مسرح مصر" والذي كان يّضم عددًا كبيرًا من النجوم، من بينهم علي ربيع ومصطفى خاطر وحمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس.