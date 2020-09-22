أشرف عبدالباقي: صورت مشهدا في فيلم بدون عادل أدهم بسبب عصبيته

أكد الفنان أشرف عبدالباقي أنه كان ينوي السفر للخارج للدراسة والعمل قبل نجاحه في الوسط الفني، مشيرًا إلى أنه حصل على فرصة لاستكمال دراسته في الخارج وحصل على تأشيرة لإحدى الدول الأجنبية للسفر، موضحا أنه في بداياته الفنية صوَّر مشهدا في فيلم بدون النجم الراحل عادل أدهم بسبب عصبية الأخير أثناء ذلك المشهد.

وقال عبدالباقي خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه كان يشارك في دور بمسرحية "أولاد ريا وسكينة" مضيفًا: "قولت هجرب الدور لو نجحت هقعد في مصر لو منجحتش هحجز التذكرة وأسافر".

وشدد عبدالباقي على أنه لم يندم أبدًا لعدم سفره لاستكمال الدراسة والعمل في الخارج، معتبرًا أن حياته في مصر أفضل بكثير.

وتذكر عبدالباقي أول فيلم سينمائي شارك فيه "ليلة القبض على بكيزة وزغلول" وتذكر مشهدا له في بداياته مع الفنان عادل أدهم وكواليس المشهد حيث كان الفنان الراحل عادل أدهم في قمة العصبية وصور دوره بدون مشاركة أدهم نظرًا لعصبيته في ذلك الوقت.