نجوم مسرح مصر يحتفلون بعيد ميلاد أشرف عبدالباقي

احتفل نجوم مسرح مصر، بعيد ميلاد الفنان أشرف عبدالباقي، حيث تحولت حساباتهم عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، إلى معايدات لـ "عبدالباقي".

وقال مصطفى خاطر، عبر "إنستجرام": "كل سنة وأنت طيب يا أستاذ ودائما مع بعض".

و"ويزو"، نشرت صورة تجمعها بأشرف عبدالباقي، من كواليس مسرح مصر وعلقت "كل سنة وأنت طيب ياقائد، عقبال مليون سنة كلهم نجاح وسعادة وفرح إن شاء الله".

ونشر حمدي المرغني، صورة تجمعه بـ "عبدالباقي" في حفل زفافه على إسراء عبدالفتاح، وعلق "كل سنة وحضرتك طيب ياأستاذي وأخويا الكبير ويارب تبقي سنة كلها نجاحات وسعادة عليك وعلى أسرتك كلها".

كما احتفل إبرام سعيد، بعيد ميلاد أشرف عبدالباقي، بصوره تجمعهما من كواليس مسرح مصر، وعلق قائلا: "كل سنة وحضرتك طيب يا ريس، وعقبال سنين كتير أوي نجاح وإبداع وسعادة وربنا يخليك لينا يا أستاذنا". ⁦

ونشر علي ربيع، عبر "انستجرام"، صورة تجمعه بـ "عبدالباقي" داخل العرض المسرحي "صباحية مباركة" وعلق: "⁩كل سنة وأنت طيب يا أستاذ أشرف وسنة سعيدة عليك مليانة خير وصحة ونجاح عقبال مليون سنة".