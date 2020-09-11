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سامح حسين يحتفل بعيد ميلاد أشرف عبدالباقي بصور من "راجل وست ستات"

كتب:

ياسمين محمود
11:09 م | الجمعة 11 سبتمبر 2020
أشرف عبدالباقي وسامح حسين

أشرف عبدالباقي وسامح حسين

استرجع الفنان سامح حسين، ذكرياته مع مسلسل "راجل وست ستات"، من خلال مجموعة صور نشرها عبر حسابه بإنستجرام، وعلق قائلا: "كل سنة وحضرتك طيب وبخير وبسعادة يا أجدع وأجمل فنان وإنسان، أنا شوفته يا أستاذي وصديقى وأخويه.. وربنا يخليك لجمهورك ولأسرتك وحبايبك يارب"

سامح حسين وأشرف عبدالباقي، قدما سلسلة أجزاء ناجحة من مسلسل "راجل وست ستات"، بمشاركة لقاء الخميسي ومها أبو عوف ومنة عرفة.

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