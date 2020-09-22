رئيس "العلمين": تنفيذ 840 وحدة سكنية بالإسكان المتميز

كشف المهندس أسامة عبدالغني رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، عن تنفيذ وتسليم 45 عمارة بمشروع الإسكان المتميز بالعلمين الجديدة، على المستفيدين، مؤكدا أنه جارٍ استكمال تنفيذ 35 عمارة عمارة بإجمالي 840 وحدة سكنية، ووصلت نسبة التنفيذ حتى الآن 50%.

وأضاف عبدالغني، خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه فور استلام الوحدات السكنية فوجئنا بعدد لا بأس به يقرر الحياة والسكن بمدينة العلمين، وهو ما حفزنا على الإسراع في تقديم الخدمات في أقرب وقت ممكن لتحفيز الملاك على الإقامة بشكل دائم.

وتابع: "بدأنا بالفعل في تنفيذ مدرسة للتعليم الأساسي، بالإسكان المتميز، سعة 28 فصلا، على أن تدخل الخدمة مع بداية الموسم الدراسي المقبل 2021".

وأوضح أنه جارٍ الآن تنفيذ شبكة الغاز، ومن المتوقع الانتهاء منها تماما خلال 2021، على أن يتمتع بهذه الخدمة سكان الإسكان المتميز، وسكن مصر مع بداية الصيف المقبل بإذن الله، كما أنه جارٍ زيادة الأشجار بالموقع، ودراسة إنشاء صور شجري، حول منطقة الإسكان المتميز، وإنشاء صور شجري حول عمارات سكن مصر، كما تم البدء في تنفيذ محطة كهرباء العلمين، بقدرة 525 ميجا فولت أمبير، على أن تدخل الخدمة مع فصل الصيف المقبل، وجارٍ تنفيذ محطة معالجة ثلاثية بطاقة 90 ألف متر مربع في اليوم الواحد، كمرحلة أولى وذلك مع بداية فصل الصيف المقبل، كما تم الانتهاء من تجهيز تراك للدراجات، وتم تخطيطه الآن بحيث نشجع سكان مدن الجيل الرابع على الرياضة والنشاط.