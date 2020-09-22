توقيع الكشف الطبي على 146 متقدما لانتخابات "النواب" في الأقصر

واصلت المنافذ الطبية في مراكز ومدن محافظة الأقصر، استقبال المرشحين المحتملين لعضوية مجلس النواب 2020، لإجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة، والمستمرة حتى 26 من الشهر الجاري.

وقال الدكتور أحمد حمزة، مدير المجالس الطبية المتخصصة بالأقصر، إنه جرى توقيع الكشف الطبي والفحوصات اللازمة على 146 متقدمًا من الراغبين للترشح لمجلس النواب حتى الآن.

ولفت إلى أن المرشح يقوم بتسجيل بياناته على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك عبر الإنترنت، ويتم تحديد الأماكن التي يتم الفحص بها بمحافظة الأقصر.