تقدم عشرات المرشحين لانتخابات النواب بالأقصر

احتشد المرشحون المحتملون لمجلس النواب، ومحاموهم أمام محكمة الأقصر الابتدائية، عقب فتح باب الترشح للتقدم بأوراقهم لخوض الانتخابات البرلمانية 2021، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

واتخذ المرشحون ومحاموهم، من المقاهب القريبة من المحكمة، مكانا لهم يقضون بها الساعات التبقية قبل فتح باب تقديم طلبات الترشح، لخوض السباق البرلماني لدورة مجلس النواب المقبلة 2021، حيث تزداد أعداد المتقدمين كل لحظة فى التواجد أمام المحكمة للحصول على الأرقام الأولى بجداول الدوائر الانتخابية.

شهدت المستشفيات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء الكشف الطبي بالأقصر على راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب، تقدم 88 مرشحًا محتملًا، حتى الآن، لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وبيان مدى لياقتهم الصحية، ضمن الإجراءات المطلوبة لاستيفاء أوراق الترشح، وجرى توقيع الكشف الطبي عليهم وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس "كورونا".

وقال الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن المديرية خصصت مستشفيات الأقصر الدولي، وأرمنت التخصصي، والمجالس الطبية بالأقصر، تحت إشراف المجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين المحتملين.

وبدأت محافظة الأقصر، إجراءات الكشف الطبي على المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب، اعتبارًا من الجمعة الماضي، تحت إشراف الدكتور أحمد حمزة، مدير المجالس الطبية المتخصصة، تنفيذاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعليمات وزيرة الصحة والسكان.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الجهات المعنية قررت توقيع الكشف الطبي على المرشحين المحتملين بدءًا من 11 حتى 26 سبتمبر الجاري، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، بناءً على توجيهات الدكتور محمد حسن زيدان، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة.

وسيطرت حالة من الجدل بين أهالي الأقصر خلال الأيام الماضية، بعد أن شهدت مستشفيات المحافظة المخصصة للكشف الطبي الخاص بمرشحي انتخابات مجلس النواب، قيام العديد من الأقارب بالتقدم لإجراء الكشف، ما تسبب في حالة من الترقب عما ستسفر عنه الأيام المقبلة.

وشهدت مستشفيات الكشف الطبي بالأقصر حتى الأن، تقدم 88 مرشحًا محتملاً لإجراء الفحوصات تمهيدًا لإعلان الترشح رسميًا لانتخابات "النواب" من بينهم زوجين تقدما لإجراء الكشف وأب وابنه وأخيرًا تقدم شقيق وشقيقه.

الترقب والجدل بين الأقصريين جاء بعد استقبال المستشفيات المخصصة لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين المحتملين، الدكتور رجائي موريس، نقيب الأطباء السابق، وزوجته أماني الشعولي، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بالأقصر، كما استقبلت المستشفيات حمدي أحمد خليل، وشقيقه محمد أحمد خليل، وعوض عبدالكريم عبدالعزيز ونجله أحمد عوض، في مشهد يحدث لأول مرة في المنافسة الانتخابية بالمحافظة.

انتخابات "النواب" هذا العام شهدت تقدم عدد من أعضاء المجلس الحالي لفترة جديدة على رأسهم الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بالمجلس، وأحمد إدريس، عضو لجنة السياحة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أصدرت القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقى طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة.