تعرف على المتقدمين لانتخابات النواب في أول يوم بالأقصر

استقبلت محكمة الأقصر الابتدائية، أمس، بإشراف المستشار أيمن هدهد، رئيس المحكمة، عددًا من المرشحين لتقديم أوراقهم للترشح لانتخابات مجلس النواب، للدوائر الأربعة على مقاعد الفردي، وسط إجراءات وقائية مشددة، في محيط المحكمة وداخل القاعة الرئيسيّة، التي تم تنظيم المقاعد بداخلها لتحافظ على التباعد الاجتماعي، بين المرشحين الملتزمين بارتداء الكمامات.

وتقدم 38 مرشح لدوائر إسنا، القرنة- أرمنت، ومركز الأقصر- بندر الأقصر، لعضوية مجلس النواب.

وتم تقسيم القاعة بعدد من موظفي المحكمة، لاستقبال أوراق المرشحين، وتوزيع الأوراق المطلوبة لاستيفائها، وملء بياناتها، ومراجعة الملفات المتقدمين بها، وإدراجهم في كشوف الترشح والحصول على الترتيب والرمز الانتخابي.

"الوطن استعرضت المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم حتى الأن للترشح لمقعد مجلس النواب بالأقصر ورموزهم الانتخابية على الترتيب التالي:

بندر ومركز الأقصر

1- الطيرى حسن عبده رمز القلم

2- عبد النبى الرشيدى رمز الكتاب

3- أحمد الإدريسي رمز الكف

4- أحمد حسين خليل رمز الحصان

5- الدكتور عبد الله محمد رمز السفينة

6- بغدادي فزاع رمز العصفور

7- خالد عبد المنعم رمز الموتوسيكل

8- أحمد العطيفى رمز التمساح

9- بهاء أبو الحمد رمز الصقر

10- علاء الدين راشد رمز عنقود العنب

11- خالد فكرى رمز مظروف البريد

12- الحسين بكرى رمز الفيل

13- محمود بغدادى رمز السهم

14- طاهر الملوانى رمز سبيكة الذهب

دائرة إسنا

1- خالد عبدالمنعم رمز الكتاب

2- الشاذلي البحيري رمز الحصان

3- علاء إمام راجح رمز الاسد

4- أبو طالب الحمصاني رمز التمساح

5- باهى أمين رمز الغزالة

دائرة القرنة وأرمنت

1- محمد ياسين رمز الكتاب

2- منتصر سليم رمز القلم

3- أحمد الفرشوطى رمز الصاروخ

4- علاء الغزالى رمز الصقر

5- بهجت الصن رمز التمساح

6- عبد المنصف ياسين رمز الحصان

7- احمد سيد ابو المجد رمز الدبابة

8- محمد سيد بغدادي رمز المدفع

9- إيهاب أبو ديوك رمز الأسد

10- ريمون فضل الله رمز المنشار