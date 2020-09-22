رئيس جهاز العلمين: جارٍ تنفيذ 15 برجا تصل إلى 41 دورا على البحر مباشرة

قال المهندس أسامة عبدالغني رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إنه جارٍ تنفيذ 15 برجا سكنيا تصل إلى 41 دورا بتكلفة تقديرية 12 مليار جنيه لأعمال الهيكل الخرساني وبنسبة تنفيذ تصل إلى 90% لبعض الأبراج وتم صب الدور 42 والأخير لعدد 2 برج، وتم البدء في أعمال التشطيبات وتركيب الواجهات الزجاجية للأبراج وبتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه.

وأضاف عبدالغني خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تم البدء فى أعمال الأساسات لعدد (8) أبراج أخرى بالمنطقة الشاطئية.

وتابع أن مشروع جامعة العلمين الأهلية، والذى يقع على مساحة 128 فدانا مقسمة إلى 3 قطاعات جارٍ تنفيذ عدد 2 قطاع كل قطاع على مرحلتين، وتشتمل الجامعة على 13 كلية، و4 مبانٍ سكنية، ومبنى للإدارة، ومبنى المكتبة بإجمالى مسطحات مبنى 500 ألف متر مربع، وتم الانتهاء من تنفيذها، وسيتم تشغيل عدد 3 كليات كمرحلة أولى الشهر الجاري، وتبلغ استثمارات الجامعة حوالى 3 مليارات جنيه.

وأوضح عبدالغني، أن المدينة التراثية يتم الآن تنفيذها على 260 فدانا، والقيمة التقديرية للمشروع حوالى 3 مليارات جنيه، وتشتمل على مجموعة من المبانى التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة، ويبلغ إجمالى المنشآت بها حوالى 70 منشأة تحتوي على البحيرة الرئيسية والحديقة المركزية ومبنى المسجد ومبنى الكنيسه ومبنى الأوبرا، ومبنى المتحف، والمبانى التجارية، والفندقيه فى الحى القديم، ومبنى مجمع السينمات، والمسرح المكشوف، والحى الاستثماري، ومبانى الإسكان الفاخر، وقد بلغت نسبة التنفيذ فى الهيكل الخرسانى لجميع هذه المنشآت حوالى 60%.

وتابع: كما أننا نعمل في نفس الوقت على الانتهاء من تنفيذ المنطقة الترفيهية، وهى عبارة عن منطقة محال ومولات تجارية على البحر مباشرة بمساحة إجمالية 66.8 فدان، تقع مباشرة أمام منطقة الأبراج ويخدمها 4 أنفاق لعبور المشاة إلى داخل المنطقة الترفيهية، مزودة بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات مثل "مواقف انتظار سيارات، ودورات مياه للرجال والسيدات، ومصليات للرجال والنساء".

كما تضم مجموعة من البلازات الفاخرة التى تشتمل على عدد من النوافير ذات الأشكال المختلفة، وأحواض الزهور، والأعمدة الديكورية، وعناصر معمارية وزخرفية متنوعة، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال بالمشروع، وربطه على المرافق الرئيسية وبنسبة تنفيذ تتعدى 90%.

وأضاف أنه كما تم الانتهاء من تنفيذ الطريق الساحلي الجديد، وجارٍ تنفيذ أعمال الإنارة به حاليا، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد 4 كبارى بالطريق.