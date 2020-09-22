وائل غنيم عن المقاول الهارب: أبو دبلوم صنايع هيفتي في ميزانية التعليم

سخر وائل غنيم من فيديو البث المباشر الذي أذاعه المقاول الهارب، من إسبانيا، وانتقد تكفيره للشعب المصري وذلك في بث مباشر له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وانتقد غنيم سب المقاول الهارب للشعب المصري بألفاظ خارجة، منتقدًا طريقة الحوار من شخص يدعي أنه معارض وسيساعد على بناء الوطن، مشيرًا إلى أنه يجلس في شوارع برشلونة ليوهم من يفكروا في النزول أنه معهم في الشارع، مضيفًا: "مش ممكن يا محمد يا علي انت جامد قوي ياه يا جماعة يا ريت كلنا نناضل في الشوارع جنب محمد علي وجنب الاسكوتر لأنه باع الفيراري وجاب اسكوتر".

وسخر غنيم من تعليم محمد علي متسائلًا: "يعني مثلا أبو دبلوم صنايع يفتي لنا في ميزانية التعليم؟"، مضيفًا: "انت بتقول كلام أهبل واللي ماشيين وراك عاملين نفسهم جامدين" مؤكدًا أنه يخاف على مصير البلاد أن تقع في يد شخص مثل المقاول الهارب ووصفه بأنه "مغفل"، مشددًا على أن القطريين هم من يحركون المقاول الهارب وأعوانه.

وكشف غنيم عن سبب غضب المقاول الهارب من الجيش المصري، مشيرًا إلى أنه أخبره عن اجتماع وقع بين المقاول الهارب وبعض ضباط الجيش وأخبرهم أنه يرفض مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ويقترح بناء "ديزني لاند" مكانها "والمصحف وحياة ولادي هو حكى لي الحكاية دي والظابط طرده من الاجتماع وبعد الاجتماع الظابط قاله انت عبيط".

وانتقد غنيم سب المقاول الهارب لرجل الأعمال نجيب ساويرس، مشيرًا إلى أن سبب غضبه من ساويرس هو نجاح شركته في تنفيذ أعمال المقاولات بينما فشلت شركة المقاول الهارب.