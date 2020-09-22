أكثر من 5.5 ملايين إصابة بكورونا عالميا

رغم أنّ الهند سجلت تراجعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد لأول مرة منذ شهر، فإجمالي عدد الإصابات بوباء كوفيد-19 تجاوز 5.5 مليون إصابة، وفق ما نقلت قناة "سكاي نيوز" اليوم.

ففي أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء، تجاوزت أعداد الإصابات بفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، في البلاد 5.5 مليون حالة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 75,083 حالة جديدة، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 5,562,664 إصابة.

ويعد هذا العدد من الإصابات في الهند أقل عدد إصابات يومي منذ نحو شهر، وفقا لرويترز.

كما أظهرت البيانات تسجيل 1,053 حالة وفاة جديدة بوباء كوفيد-19، لترتفع عدد حالات الوفاة الإجمالي الى 88,935 وفاة.

وتحتل الهند المركز الثاني عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة التي سجلت 6,857,703 إصابة، ويأتي خلفها البرازيل بـ4,558,040 إصابة، ثم روسيا التي سجلت 1,105,048 إصابة.

وكذلك تحتل الهند المركز الثالث من حيث عدد الوفيات بوباء كوفيد-19، حيث سجلت حتى اليوم الثلاثاء 88,935، بعد الولايات المتحدة (199,881 وفاة) والبرازيل (137,272 وفاة).

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ عدد الوفيات الأسبوعية الناجمة عن فيروس كوفيد-19 والبالغة نحو 50 ألف شخص مرتفعة بشكل غير مقبول، مع اقتراب تسجيل مليون حالة وفاة في العالم.

وقالت المنظمة إنّه رغم أنّ معدلات الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في العالم تعد في حالة استقرار، بدلا من أن ترتفع بشكل كبير، فالأرقام العالمية تنطوي على زيادات مفاجئة على المستويات الإقليمية والمحلية الأدنى.

وأودى الفيروس القاتل بحياة نحو 947 ألف شخص في أرجاء العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي، وفقا لمصادر رسمية جمعتها وكالة فرانس برس، وجرى تسجيل أكثر من 30,2 مليون إصابة.