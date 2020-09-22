وكيل أوقاف دمياط يأمر مديري الإدارات بتكثيف المرور على المساجد

عقد الشيخ محمد محمد عبدالفتاح سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، اجتماعا بمديري الإدارات، بحضور الشيخ هاني عنتر السباعي، مدير الدعوة، ورؤساء الأقسام، لمناقشة الالتزام بتعليمات الوزارة الخاصة بتنفيذ الإجراءات الإحترازية في المساجد من لبس الكمامة وإحضار المصلى الشخصي والتباعد وغلق دورات المياه مع استمرار النظافة والتطهير والتعقيم وغلق المسجد لغير الملتزمين بالتعليمات والتنبيه على الأئمة الالتزام بالزي والحضور بالمساجد وتنفيذ كل التعليمات بكل دقة.

وشدد "سلامة"، على المرور على المساجد والتأكد من غلق دورات المياه وعدم فتحها مطلقا، حتى إشعار آخر، وإقامة صلاة الجنازة بالمساجد التي لها ساحات أو صحن مكشوف فقط، وبحضور إمام المسجد ليصلي على الجنازة، ولا تصلى في أوقات الصلاة المفروضة مع مراعاة التطهير والتعقيم قبل وبعد صلاة الجنازة.