8 إجراءات لتسجيل المصريين في الخارج بانتخابات البرلمان: يسمح بالبريد

ردت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالرد علي استفسارات المصريين في الخارج، بخصوص وجوب التسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات للمشاركة بالانتخابات البرلمانية، وحالات عدم سريان بطاقة الرقم القومي وعدم وجود جواز سفر مصري، وآليات المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، من خلال نشر كافة الملصقات الإرشادية التفاعلية الخاصة بالانتخابات عبر منصات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وفيما يلي آليات التسجيل في انتخابات البرلمان المقبلة وفق بيان أصدرته وزارة الهجرة:

* استخدام آلية البريد السريع للمصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات مجلس النواب مثلما تم في انتخابات مجلس الشيوخ الماضية، حفاظًا على سلامة المصريين بالخارج في ظل انتشار فيروس كورونا وفي إطار الالتزام بالإجراءات التي تفرضها عدد من الدول لمنع التجمعات حتى داخل أو خارج السفارات والقنصليات.

* مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب تبدأ بدخول المواطن المصري بالخارج للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وتسجيل بياناته على الرابط التالي: www.elections.eg

* يبدأ تسجيل المصريين بالخارج من الأحد المقبل 27 سبتمبر وحتى السبت 10 أكتوبر المقبل

* يظهر للناخب رقم التسجيل إذا ثبت قيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين، ويحتفظ بالرقم دون إطلاع أي شخص آخر عليه حتى نهاية العملية الانتخابية

* يتمّ إرسال الرقم على البريد الإلكتروني الذي يجرى التسجيل به.

* يمكن التسجيل بالرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية متضمناً الرقم القومي، ومن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي قبل صدور قرار دعوة الناخبين لاستحقاق انتخابي سيكون غير مدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وبناء عليه لن يتمكن من التصويت في هذا الاستحقاق

* يمكن استخراج بطاقة رقم قومي من خلال البعثات للسفارة/ القنصلية المصرية بالدولة التي يقيم بها ليتمكن من التصويت في أي انتخابات أو استفتاءات مقبلة

* من لا يمتلك جواز سفر مصري يمكن التسجيل ببطاقة الرقم القومي سارية.