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بسبب "قنو بلح".. كشف لغز العثور على جثة متحللة لطفل بقنا

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رجب آدم
01:18 م | الإثنين 21 سبتمبر 2020
جثة

جثة

كشفت الأجهزة الأمنية بمركز قفط، جنوب محافظة قنا، ملابسات العثور على جثة متحللة لطفل داخل منطقة زراعية بقرية "البراهمة"، دائرة المركز.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابن عم المجني عليه، حيث قام بخنق الطفل حتى فارق الحياة، بسبب خلافات بينهما على "قنو بلح"، وقام بالتخلص من جثته وسط الزراعات، حيث تم العثور عليها متحللة بعد نحو أسبوع من حدوث الواقعة.

وكان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطاراً من مركز شرطة قفط، بتغيب الطفل "حميدة حمد خير"، 11 سنة، منذ يوم 12 سبتمبر الجاري، ولم يُعد إلى منزل أسرته، بعد خروجه للعب كعادته.

وبعد إجراء التحريات اللازمة، عثرت الأجهزة الأمنية على جثته داخل إحدى القطع الزراعية في "نجع محروس"، بالقرب من قرية "البراهمة"، بدائرة مركز قفط، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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