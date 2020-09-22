"التأمينات" تحدد 14 بنكا لصرف معاشات الأشخاص الجدد

قال مصدر بالهيئة القومية للتأمينات، إنَّه تمّ تحديد 14 بنكًا لصرف معاشات الأشخاص الجدد من خلال الحساب الجاري بالبنوك و"ميزة" بموجب موافقة البنك.

وحددت التأمينات البنوك التي تصدر بطاقات "ميزة" من أي من البنوك المصدرة للبطاقة، وفيما يلي قائمة البنوك المصدرة لبطاقة "ميزة":

- البنك الأهلي المصري.

- بنك مصر.

- بنك القاهرة.

- البنك الزراعي المصري.

- بنك الإسكندرية.

- البنك التجاري الدولي.

- بنك التعمير والإسكان.

- بنك المصرف المتحد.

- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB).

- بنك قطر الوطني الأهلي (QNB).

- بنك بلوم مصربنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC).

- بنك تنمية الصادرات.

- بنك الكويت الوطني.

- مصرف أبو ظبي الاسلامي.

وأشار مصدر بالهيئة القومية للتأمينات، إلى أنَّه سيتمّ تسليم صورة من بطاقة "ميزة" إلى المنطقة التأمينية التي يوجد بها الملف الملف التأميني والتوقيع عليها من صاحب الشأن، لصرف المستحقات وفقاً لما يلي:

- السحب النقدي من أي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك.

- ماكينة صارف آلي على مستوي الجمهورية أو من نقاط صرف النقد من فروع البنك الزراعي والبريد المصري.

يُذكر أنّ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أطلقت 3 أنظمة جديدة للمعاشات يتم تطبيقها تدريجيا وعلى مراحل، ويتمّ الاختيار بينها بالنسبة للأشخاص الذين سيحصلون على معاش الفترة المقبلة "جدد"، أو الذين يصرفون معاشهم فعليًا وفقدوا بطاقة صرف المعاش "الفيزا"، أو رقمها السري.

وأكّد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، أنّ رؤية الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، تتجه نحو تحويل نظام التأمين الإجتماعي في مصر لهيئة رقمية، لافتًا إلى أنّ المشكلة الكبرى في مكاتب التأمينات هي التعامل الورقي، والتي تعتبر 60% من مساحة أي مكتب تأمينات أو أي منطقة تأمينية عبارة عن أرشيف، مضيفًا أنّه سيعمل على ربط التأمينات مع أجهزة الدولة التي لها صلة مع عمل الهيئة حتى لا يتمّ طلب أوراق من المواطن، ويتمّ الأمر إلكترونيًا.