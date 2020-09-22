صور.. السويس تستعد لافتتاح ميدان مصر بعد انتهائه

تستعد محافظ السويس لافتتاح ميدان مصر المحوري، بعد الانتهاء من جميع أعمال تطويره وتركيب أعمدة الإنارة الديكورية به.

وقال اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، إنه سيتم افتتاح ميدان مصر والحدائق الملحقة به، ليصبح ميدانا محوريا يربط بين شوارع حي الأربعين بحي السويس بمنطقة الملاحة والمحروسة والفرز وصلاح نسيم والجلاء والدينة الرياضية وشارع النيل.

وأكد المهندس محمد كامل، مصمم الميدان، أن الفكرة قائمة على ثلاث ركائز، الأولى ورقة اللوتس، والثانية على المسلة الفرعونية والثالثة على رقم 12، باعتباره رقما متميزا عن باقي الأرقام .

وقال "كامل"، "أسست فكرتى على ورق اللوتس، وهو ورق الحياة المقدس عند قدماء المصريين، وكان يشكل العنصر الأهم في كل آثارهم، بجانب رقم 12 والذي يشكل الغالب الأعظم من عناصر الحياة، دون غيره من الأرقام، وهو ما دعانى لاستخدامه في كل عناصر تكوين الميدان".