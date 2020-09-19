محافظ السويس: قبل تحديد سعر التصالح قمنا بدراسة الحالة الاجتماعية للسكان

قال اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اننا في المحافظة قمنا بدراسة الحالة الاجتماعية لسكان مناطق سكنية بالمحافظة، قبل قيامنا بتحديد أسعار التصالح بالتعديات.

وأكد محافظ السويس، اننا في بداية التصالح علي التعديات، كنا أقل المحافظات في الأسعار المحددة لمخالفات البناء، ثم قمنا بالتخفيض 20% وبعد ذلك تم التخفيض الي 40% وفي مناطق سكنية وصل الي 70%.

وأشار عبدالمجيد صقر، اننا قمنا بدراسة الحالة الاجتماعية للأسر قبل تحديد أسعار التصالح، مثل ما حدث بمنطقة عمر بن الخطاب السكنية في محافظة السويس، وبسبب الظروف الاجتماعية للسكان قمنا بتخفيض أسعار التصالح في مخلفات البناء الي 70%.

وأوضح صقر، اننا نهدف من خلال التصالح علي مخالفات البناء ليبس من اجمل المال من مواطنين، ولكن من اجل في النهاية مصلحة المواطنين، لان المخالفات بالمباني تمنع وصول المرافق لها، ونحن بعد قيام المواطنين بالتصالح سوف نقوم بأنفاق 10 أضعاف ما تم تحصيله من اجل توصيل المرافق.

وأكد محافظ السويس، ان العمل بجميع الأحياء بالمحافظة حاليا يتم يوميا بانتظام في تسلم طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات الأبناء، وانه يوجد استجابة من المواطنين، وانني أطالب من لم يقم بالتصالح أن يقوم بالذهاب ووتقديم طلبات التصالح وهي فرصة جيدة.