الآثار تضع خطة مواجهة السيول والفيضان: طوارئ.. وتقييم لأنظمة الأمطار

عدد من التدابير الاحترازية بدأت وزارة السياحة والآثار في اتخاذها مع توقعات بارتفاع منسوب نهر النيل خلال الأيام المقبلة، مما قد يؤدي إلى حدوث فيضان محتمل للنهر في بعض محافظات الدلتا وتزامن ذلك مع تحذيرات بأمطار وسيول في بعض المحافظات، حيث أصدر المجلس الأعلى للآثار نشرة تتضمن في تسع نقاط خطة الوزارة والتدابير الاحترازية درءا للخطورة وهي كالآتي:

- إعداد خطة طوارئ قابلة للتنفيذ لكل موقع ومتحف تحدد أولويات التدابير ودور فريق العمل وكذا مواقع تخزين مؤقتة وإجراء الإخلاء إن لزم الأمر.

- المرور الدوري علي مخرات السيول القريبة من المواقع الأثرية والوقوف علي مدي وجود تعديات عليها من عدمه والتأكيد علي تطهيرها أولا بأول لإستقبال السيول والأمطار وكذلك إنشاء مخرات للسيول بالقرب من المواقع الأثرية التي تسمح بذلك إن أمكن.

- العمل على توفير ماكينات رفع وشفط المياه بالمناطق الأثرية.

- التنسيق الكامل مع الوحدات المحلية والأحياء في نطاق المناطق الأثرية والمتاحف والمخازن.

- مراجعة أسطح المباني الأثرية ومباني المتاحف والمخازن وتقييم أداءها للتخلص من مياه الأمطار وإجراء ما يلزم لتحسين كفاءتها والتأكد من وجود قنوات صرف تعمل علي تصريف المياه وإضافة بعضها في تلك المباني التي تسمح بذلك إن إحتاج الأمر.

- مراجعة أنظمة التحكم الكهربائية ولوحات مفاتيح الكهرباء والتأكد من وجودها في مأمن عن مياه الأمطار والسيول وإجراء ما يلزم من عمليات العزل والتأمين علي الأسلام والمفاتيح الكهربائية ضد المياه لتجنب حدوث خطر الحريق وتعطل أنظمة الكهرباء.

- تحديد الفتحات والمداخل التي تسمح بتسريب مياه الأمطار والسيول داخل المباني ودراسة إمكانية تزويد المبني بالمواد والخدمات اللازمة لإغلاق بعض الفتحات ولو بصورة مؤقتة، أو بناء بعض الحواجز والسدود أمام المداخل بالمواد المتوفرة مثل أكياس الرمل للحماية من تسرب المياه للداخل،أو إقامة مصدات ترابية أمام مداخل المقابر والمعابد وذلك لتحديد مسار المياه وحمايتها من الأمطار.

- نبهت النشرة على رؤساء القطاعات ومديري عموم المناطق الأثرية والمتاحف والمخازن ومدير عام مشروع القاهرة التاريخية بمراعاة إتخاذ اللازم لتنفيذها

- مراجعة وتقييم أنظمة مياه الأمطار والتأكد من سلامتها وإتخاذ ما يلزم لرفع كفاءتها لإزالة أي إنسداد لمجاري الصرف وفتحات التصريف وإستخداث ما يلزم منها إذا لزم الأمر.