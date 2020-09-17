"الآثار": لا يوجد طريق يشق هضبة الأهرامات.. ومدخل جديد للزوار في 2021

كشف الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، حقيقة شق طريق على هضبة الأهرام ووجود أضرار على الأهرامات، قائلاً إن الطريق خارج الهضبة، وجرى الانتهاء منه في 2019.

وأضاف "وزيري" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على "EXTRA NEWS"، أن الأوتوبيسات السياحية منذ عامين تدخل من خلال مدخل "مينا هاوس"، وجرى استبداله بمدخل زوار جديد بطريق الفيوم، وسينتهي المشروع في 2021.

وأوضح أنه سيلغى الدخول من مدخل "مينا هاوس" بعد بدء المشروع مباشرة، وسيخصص سيارات صديقة للبيئة لاستقبال الزائرين والسائحين من عند المدخل الجديد للمنطقة الأثرية.

وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم في القرن الـ21، إذ أنه مشروع عملاق، ويعد مؤسسة ثقافية وترفيهية وحضارية وأثرية على مستوى العالم، كما أنه أكبر متحف على مستوى العالم، حيث تبلغ مساحته نصف مليون متر مربع، ويحتوي على 50 ألف قطعة أثرية، ولأول مرة تعرض مجموعة الملك توت عنخ آمون بشكل مجمع.