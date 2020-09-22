ارتفاع عدد ضحايا حادث ملاهي مطروح إلى 10 مصابين

أكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، الدكتور أحمد البلتاجي، قبل قليل، ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط إحدى الألعاب الترفيهية في الملاهي بمنطقة "البوسيت"، إلى 10 مصابين، يعانون من إصابات مختلفة، ويخضعون للعلاج في مستشفى مطروح العام.

وأوضح وكيل الوزارة أن المستشفى استقبل جميع المصابين في الحادث حوالي الساعة 1:50 من صباح اليوم الثلاثاء، وتم إعلان حالة الطوارئ بين الأطقم الطبية والتمريض والفنيين والخدمات المعاونة، مشيراً إلى أنه انتقل إلى المستشفى فور إبلاغه بالحادث، يرافقه وكيل المديرية، الدكتور محمد علي، لمتابعة إجراءات فحص جميع المصابين.

وأضاف "البلتاجى" أنه تم تشكيل فريق من أطباء الجراحة والعظام والمخ والأعصاب، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، بالإضافة إلى أطباء نساء وتوليد للكشف على بعض السيدات من المصابات في الحادث، مشيراً إلى أنه تقرر حجز المصابين بقسم الجراحة العامة بالمستشفى لحين الاطمئنان عليهم جميعاً، كما تقرر إجراء عملتين جراحيتين لحالتين بمستشفى العلمين النموذجي.

وانتهت الأجهزة الأمنية من معاينة الملاهي ولعبة "الصاروخ"، التي تسبب في وقوع الحادث، وتبين من الحادث نتج عن انقطاع "واير" حديد، ضمن أدوات تشغيل اللعبة، مما أدى إلى سقوط "الصاروخ" بشكل مفاجئ.

ومن المتوقع أن يقوم محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، بالتوجه إلى مستشفى مطروح العام، للاطمئنان على حالة المصابين في الحادث، برفقة وكيل وزارة الصحة، الدكتور أحمد البلتاجي.

ومن ناحية أخرى، توجه أصحاب الملاهي إلى المستشفى العام للاطمئنان على المرضى، وتحدثوا مع ذويهم، حيث أعربوا عن أسفهم لوقوع الحادث، ووعدوا بالتكفل بجميع نفقات العلاج، سواء في الداخل أو الخارج، لحين تماثلهم تماماً للشفاء.

يذكر أن المصابين، وهم 10 أشخاص، جميعهم من المصطافين، وغالبيتهم من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، ولا يوجد بينهم أحد من أبناء محافظة مطروح.