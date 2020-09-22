شاب يضرب حماته حتى الموت بسبب خلافات عائلية في قنا

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيبت اثنتان من أقاربها، نتيجة قيام زوج ابنتها بالتعدي عليهن بالضرب، في دائرة مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، بسبب خلافات عائلية.

تلقى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطاراً بالواقعة، من مأمور مركز شرطة نجع حمادي، وكشفت تحريات المباحث أن المتهم في الواقعة، زوج ابنة المجني عليها، حيث توجد بينه وبين زوجته مشاكل عائلية، ذهبت على إثرها الزوجة إلى منزل والدها.

ودلت التحريات على أنه عندما حاول الزوج الشاب أن يعيد زوجته إلى منزل الزوجية، نشبت بينه وبين والدتها مشادة كلامية، بسبب رفضها عودة ابنتها إلى منزل زوجها، قام المتهم على إثرها بالتعدي على حماته بالضرب، مما أسفر عن وفاتها، واصابة اثنتين من أقاربها.

تمكنت الأجهزة الأمنية، برئاسة المقدم سامح نجيدة، وكيل فرع البحث الجنائي، من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.