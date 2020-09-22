عاجل.. الري تعلن ارتفاع منسوب النيل ويستمر 5 ايام

قال محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، إن الوزارة تنسق مع 13 محافظة سوف تشهد ارتفاع لمناسيب نهر النيل خلال الأيام المقبلة بسبب زيادة المنصرف من السد العالي، وتتخذ كافة الإجراءات الاحترازية الكافية للتعامل مع الحدث، مطالباً بعدم القلق.

وأضاف السباعي، لـ"الوطن"، أن مناسيب المياه بدأت في الارتفاع، ولن يستغرق هذا الأمر وقتا طويلا، وسوف تستقر الأمور خلال 4 أو 5 أيام، وما يهمنا هو حياة المواطنين ونسقنا مع الأجهزة كافة لإخلاء هذه الأماكن، وبخاصة المحافظات المتشاطئة على النيل وعددها 13 محافظة، ومنطقة رشيد والبحيرة هي أكثر الأماكن التي بها اختناقات وقدر من التعديات وردم بالمجرى المائي».

وأوضح أن المحافظات التي يتم التنسيق معها تبدأ من محافظة أسوان مروراً بوادي النيل ثم المحافظات المتشاطئة على فرعي رشيد ودمياط، حتى مصب نهر النيل في البحر المتوسط، مؤكداً أن التحذير يشمل أراضي طرح النهر التي اعتدى عليها بعض المواطنين وكذلك البناء خارج خط تهذيب الشاطئ وهو خط وهمي محدد من قبل وزارة الموارد المائية والري، وغير مصرح مطلقاًً بالتعدي عليها، لافتاً إلى أنه لا يجب أن يخاف المواطنون أو يخشون على أرواحهم لأن الفيضان لن يصل إليهم ولكنه إجراء احترازي.

وأكد أن الدولة تستفيد من الفيضان المتوقع بشكل كامل، من خلال التخزين امام السد العالي، فالوزارة قادرة على إدارة المنظومة المائية بالشكل الأمثل، لتحقيق أكبر إفادة في ظل الفقر المائي الذي نمر به، وكل المؤشرات والدلائل تشير إلى أن موسم فيضان العام الحالي سيكون أعلى من المتوسط، وأعلى من الأعوام السابقة.

ولفت إلى أن قدرة فرع رشيد على استيعاب المياه انخفضت للنصف بسبب التعديات على النيل بالبناء والردم والمزارع السمكية، وفي السابق كان فرع رشيد يستوعب 80 مليون متر مكعب من المياه في اليوم الواحد، لكن اليوم قدرته لا تتجاوز ما يتراوح بين 40 و45 مليون متر مكعب من المياه بسبب التعديات، والوزارة حاليا تعمل على رفع المعاناة عن مجرى النيل، وهذا ما نقوم به منذ عام 2015 من خلال إطلاق حملة إنقاذ نهر النيل والتي ازالت 56 ألف إزالة، لكن بعضها يعود مرة أخرى كشكل من أشكال إصرار المواطنين على تلك التعديات.

تابع أنه وللاستفادة من الفيضان يجري تصريف كميات مناسبة للمياه تلبي أغراض الزراعة والأغراض المنزلية والنقل والصناعة، فضلاً عن الاستفادة بغسل مجرى النهر وتحسين نوعية المياه وتقليل نسبة الأمونيا في فرع رشيد، مؤكداً ان الفيضان منحة ربانية نتمنى أن نديرها بالشكل الأمثل لكي نعوض العجز المائي الذي نمر به.

وفقاً لتقرير لوزارة الموارد المائية والري فالمحافظات المتشاطئة على النيل تشمل القليوبية والمنوفية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية والجيزة وقنا وسوهاج واسيوط والمنيا وبني سويف واسوان والاقصر وقنا.