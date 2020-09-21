مصادر لـ"الوطن": اعتماد مرشحي الوفد بالقائمة الوطنية لانتخابات النواب

كشفت مصادر من داخل القائمة الوطنية الموحدة لانتخابات مجلس النواب أن أغلب مرشحين القائمة انتهوا من كل الإجراءات المطلوبة للترشح والكشوف الطبية استعداداً لتقديم أوراق ترشحهم للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت المصادر لـ"الوطن"، أن القائمة الوطنية حتى الآن تضمن مرشحين من حزب الوفد وعددهم 21 مرشح، بالإضافة إلى التنسيق مع أحزاب القائمة على 20 مقعد في الدوائر الفردية في مختلف المحافظات.

وتابعت بأن المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد ما زال متواصلا وبشكل مستمر مع أحزاب القائمة الوطنية وتم اعتماد الأسماء التي قدمها للترشح في القائمة.

كان رئيس حزب الوفد أعلن، في بيان مساء السبت، أن الحزب مستمر في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، في نفس الوقت التي قررت فيه الهيئة العليا للحزب الانسحاب من القائمة.

وتضم القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، أحزاب مستقبل وطن، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، والمصري الديمقراطي، والشعب الجمهوري، والوفد، والإصلاح والتنمية، والتجمع، وإرادة جيل، والحرية، والعدل، والمؤتمر، بجانب تنسيقية شباب الأحزاب.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، الخميس الماضي، ويستمر حتى 26 سبتمبر الجاري.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

ويخصص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، على أن يكون هناك تمثيل مناسب للفلاحين والعمال والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج.