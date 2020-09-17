92 مرشحا محتملا يتقدمون بأوراقهم للجنة "النواب" بأسيوط

تقدم 92 مرشحًا محتملًا لعضوية مجلس النواب بمحافظة أسيوط، بأوراق ترشحهم، وذلك خلال اليوم الأول لفتح باب الترشح بالمحافظة.

وأوضح المستشار أسامة السمان، رئيس محكمة شمال أسيوط الابتدائية، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020، أن اللجنة استقبلت 24 طلبًا لخوض الانتخابات في الدائرة الأولى ومقرها قسم أول أسيوط، و20 طلبًا في الدائرة الثانية ومقرها القوصية، و30 طلبًا في الدائرة الثالثة ومقرها مدينة الفتح، و18 طلبًا في الدائرة الرابعة ومقرها مدينة أبوتيج.

وأضاف رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020، إنه يجرى استقبال أوراق المرشحين حتى التاسعة مساءا منذ فتح باب التقدم لاستقبال الراغبين في الترشح؛ وتخصيص قاعة انتظار لاستقبال المرشحين، ، مع التشديد على ارتداء الكمامة خلال التواجد والتباعد الاجتماعي بوضع علامات إرشادية على مدخل القاعة ومكان استقبال الطلبات.

وأشار رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لمجلس النواب بأسيوط، إلى أن المستندات التى يجب على كل مرشح أن يرفقها بطلب الترشح، تشمل شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا كان طالب الترشح منتميا إلى حزب واسم الحزب أو إقرار يفيد الترشح مستقلا.

كما يقدم المرشح إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون وفى جميع الأحوال لا يعتبر التصالح فى الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأى صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها، و إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وصورة بطاقة الرقم القومى لطالب الترشح، وأسطوانة مدمجة تتضمن صورة ملونة واضحة لبطاقة الرقم القومى بوجهيها وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.