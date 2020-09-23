ضبط 455 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالمنوفية

أكد المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، شن حملات تموينية مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، أسفرت عن تحرير 313 محضر تمويني خلال ثلاثة أيام متتالية.

وتنوعت المضبوطات، بين 144 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و169 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.

وأوضح أنه تم تحرير محاضر ضد أصحاب مخابز بلدي بناحية زاوية الناعورة والنعناعية وكفر داود، تنوعت مخالفتهم ما بين "التصرف في عدد 9 شيكارة دقيق بلدى محظور تداوله ومدعم من قبل الدولة، تجميع دقيق بلدى مدعم بهدف إعادة بيعه بالسوق السوداء، كما ضبط 446 شيكارة دقيق مدعم وأخر قيامه بالضرب الوهمى".

بالإضافة الى تحرير 4 محاضر جنح ضد أصحاب محال بقالة بناحية بمم بتلا لحيازتهم سلع غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، كما تم تحرير (5) محاضر ضد أصحاب مخبز سياحى بناحية الشهداء وأشمون لمزاولتهم النشاط بدون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة وضبط 12 شيكارة دقيق مجهولة المصدر بأشمون.

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية، في استمرار شن حملاتها التفتيشية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق لضبط المخالفين والمتلاعبين، حفاظا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.