شاهد عيان وشقيق مصاب بحادث مطروح: الصاروخ سقط بسرعة كبيرة

أكد "أحمد أشرف"، شاهد عيان على حادث ملاهي مطروح، وشقيق المصاب "محمد أشرف"، 21 سنة، أن الصاروخ سقط بسرعة كبيرة، وبشكل مفاجئ، بينما كان به عدد من رواد المنطقة الترفيهية.

وأضاف "أشرف"، في تصريح لـ"الوطن"، أنه يقيم في مدينة السلام بالقاهرة، وجاء مع شقيقه وعدد من أفراد الأسرة إلى مطروح للمصيف، وتابع بقوله: "كنا في ملاهي البوسيت، واستقل أخي لعبة الصاروخ، وكانت اللعبة تعمل بشكل طبيعي، وأثناء نزولها فوجئنا بسقوطها بسرعة كبيرة، من ارتفاع يبلغ حوالي 8 أمتار".

وأضاف أن اندفاع "الصاروخ" من أعلى إلى أسفل، أدى إلى اصطدامه وسقوطه على الأرض بجميع ركابه، وعددهم 10 أشخاص، ما أسفر عن إصابتهم بكسور وجروح متفرقة، خاصةً فى منطقة الظهر، مشيراً إلى إصابة شقيقه في عموده الفقري.

وتابع بقوله: "رأينا أن سبب سقوط الصاروخ هو انقطاع الواير الحديد الذي يشغل بكرة اللعبة، ويعمل على رفعها وتنزيلها من أعلى لأسفل والعكس"، لافتاً إلى أن سيارات الإسعاف حضرت إلى موقع الحادث سريعاً، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام.

وتنشر "الوطن" صور "الواير"، الذي تسبب فى سقوط لعبة "الصاروخ" بملاهي "البوسيت" على ساحل مدينة مرسى مطروح، وأدي إلى إصابة 10 أشخاص.

من جانبه، تفقد محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، قبل قليل، مستشفى مطروح العام، يرافقة وكيل وزارة الصحة ومدير المستشفى، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم، دون تحميل المصابين أي مصاريف، مؤكداً أنه سيتم علاج جميع المصابين على نفقة الدولة، كما تحدث المحافظ مع أسر المصابين، ووجه بالعمل على تلبية جميع احتياجاتهم.

ومن ناحية أخرى، توجه أصحاب الملاهي إلى المستشفى العام للاطمئنان على المرضى، وتحدثوا مع ذويهم، حيث أعربوا عن أسفهم لوقوع الحادث، ووعدوا بالتكفل بجميع نفقات العلاج، سواء في الداخل أو الخارج، لحين تماثلهم تماماً للشفاء.

يذكر أن المصابين، وهم 10 أشخاص، جميعهم من المصطافين، وغالبيتهم من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، ولا يوجد بينهم أحد من أبناء محافظة مطروح.