أستاذ طب نفسي تنصح بضرورة وجود رقابة على الأطفال أثناء استخدام السوشيال

أكدت الدكتورة سالي الشيخ، أستاذ الطب النفسي، ضرورة وضع رقابة كافية على الاطفال أثناء استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة المدة المسموح بها استخدام السوشيال ميديا يوميا.

وقالت الشيخ، خلال حوارها مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، إنه من الضروري أن يضع الأهل مدة محددة لأولادهم، خلال اليوم لاستخدام السوشيال ميديا، محذرة من خطورة تواجدهم طوال اليوم أمام مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت ضرورة وجود رقابة على الأبناء، وما يتابعونه من مواقع وأخبار، دون كسر خصوصيتهم، مشيرة إلى أن السوشيال ميديا لها مميزات قصوى ولها أيضا أضرار بالغة، أخطرها الأضرار النفسية التي يحققها البعض لتحقيق المكاسب المادية.