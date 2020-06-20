"ابتدي بالسؤال السهل".. أستاذ طب نفسي يقدم نصائح لطلاب الثانوية

قال الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن "دوشة" الثانوية العامة، تسبب توتر للطلاب وأولياء الأمور، لافتا إلى أن حديث أولياء الأمور عن الثانوية العامة طوال اليوم، يحدث حالة فزع للطالب، ويشعره بتوتر "لما تيجي تقوله أقعد على المكتب دة، بيشكل مصدر للرعب، والمذاكرة بقت مرتبطة في مخه بالرعب، ويبقى الأم والأب هما سبب الخوف والرعب لأولادهم".

وأضاف "بحري" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على شاشة التلفزيون المصري، أنه يجب على الوالدين، تهدئة أولادهم قبل الامتحانات "كل المطلوب مننا إن يكون فيه جو هادي في البيت"، مطالبا أولياء الأمور، بعدم وقوفهم خارج أبواب المدرسة، لأن ذلك يزيد من توتر الطلاب، لافتا إلى أن الطالب إذا كان لديه حالة فزع أو خوف أو رعب من الامتحان، يؤدي إلى تبخر مخزن المعلومات في مخه.

وطالب بأن يحل الطالب السؤال الأسهل في البداية، لأن ذلك يعطيه ثقة في النفس، ويفتح مخزن الذاكرة، "أوعى تبتدي بالسؤال الصعب"، ويجب قراءة اسئلة الامتحان في البداية، ويرى أي من تلك الاسئلة عقله يستوعبها في البداية، وفي نهاية الامتحان، يجب خروج الطالب خارج اللجنة دون الحديث عن الامتحان أو مراجعته "انساه خالص"، مؤكدا أن وزارة التعليم مع وزارة الصحة، وضعا خطة جيدة لوقاية الطلاب من فيروس كورونا، وتأمين اللجان "عاملين الواجب وزيادة".