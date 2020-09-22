غدر الصحاب.. مات أثناء بحثه عن "الكنز" فرماه أصدقاؤه في صحراء بني سويف

كشفت مباحث مديرية أمن بني سويف، اليوم، لغز العثور على جثة لشاب مُبلغ باختفائه، بمنطقة صحراوية بشرق النيل في بني سويف، حيث تبين أنه كان بصحبة 4 أشخاص، بينهم 3 أصدقاء له، أثناء تنقيبهم عن الأثار داخل المنطقة الصحراوية، وتوفي منهم إثر اختناقه، فأخفوا جثمانه بإحدى المناطق الصحراوية المتاخمة لمصانع الأسمنت.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أشرف صلاح حكمدار المديرية بعثور الأهالي على جثة شاب مبلغ باختفائه منذ أسبوعين، في إحدى المناطق الصحراوية المتاخمة لمصانع الأسمنت شرق النيل، والذي وجه بسرعة كشف هوية المتوفي وملابسات الحادث وضبط الجناة.

وتبين من البحث والتحريات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أن المتوفى كان برفقة 3 من أصدقائه وموظف، في رحلة للتنقيب عن الآثار بالمنطقة الصحراوية، وأثناء تواجده داخل الحفر أصيب باختناق ولفظ أنفاسه الأخيرة، فأخفوا جثمانه بإحدى المناطق الصحراوية الكائنة بشرق النيل.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لبيان الصفة التشريحية للمتوفي وأسباب وملابسات الوفاة، وسرعة تحريات البحث الجنائي.