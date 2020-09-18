ضبط 7200 زجاجة عصير مجهولة المصدر بمصنع في بني سويف  

كشف تقرير صادر عن مديرية التموين في بني سويف، اليوم، عن ضبط مصنع لتعبئة العصير الطازج، غير مرخص، بمدينة الواسطى شمال بني سويف، وبداخله 7200 زجاجة عصير مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات.

وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة والأدوات والمعدات داخل المصنع، واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما جرى تحرير 19 محضرا لمخالفات بمخابز بلدية، بواقع 7 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، و2 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و2 لإنتاج خبز ناقص الوزن، و3 لإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات، ومحضر لعدم وجود ميزان، و4 للتصرف في دقيق بلدي مدعم.

فيما جرى تحرير 5 محاضر لبدالين تموينيين لعدم مزاولة النشاط على الوجه المطلوب، و3 محاضر لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 لعدم حمل شهادات صحية، وضبط 10 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجزر و201 علبة شحوم سيارات منتهية الصلاحية، و 1000 لتر بنزين 80 داخل محطة وقود غير مرخصة، وتحرير 4 محاضر لمستودعات لعدم مزاولة أصحابها النشاط على الوجه المطلوب.