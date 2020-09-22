الشيخ: المجتمع وراء صناعة "بالونة مشاهير السوشيال"

قالت الدكتورة سالي الشيخ أستاذ الطب النفسي، إن السوشيال ميديا رغم سلبياتها، لكنها شبكة تواصل اجتماعي عالية جدا وسهلت الكثير على المستخدمين، وخاصة في طرق التعلم والتواصل والمعلومات.

وأضافت الشيخ، خلال حوارها مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أنه يجب تحديد وقت للأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب الرقابة وفهم ما يقومون به وما يتناولونه من نوعية المحتوي.

وأكدت ضرورة تنمية هوايات الأطفال عبر السوشيال ميديا، وتوجيههم حتي يتمكنوا من توظيفها بشكل مقنع وصحيح، مشيرة إلي أن المجتمع وراء صناعة "بالونة مشاهير السوشيال"، "إحنا من الشعوب سهلة الانبهار بالمشاهير، نتيجة الظروف الاقتصادية التي خلقت كبت نفسي وعاطفي".