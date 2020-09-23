تنفيذ 12 ألف مشروع للشباب بتكلفة مليار جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك"، وتوفير آليات جاذبة للشباب، والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع، وتشجيع الشباب على العمل الحر.

وأشار إلى أن المحافظة، تستهدف زيادة إنجازات برنامج "مشروعك"، ما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، لافتا إلى أهمية برنامج "مشروعك"، في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأعلن محافظ الشرقية، تنفيذ 12 ألف و379 مشروعا، ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة مليار و767 مليون و362 ألف جنيه، لتوفر 42 ألف و826 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف– مصنع أسمدة عضوية– مصنع ملابس– صناعات كهربائية– مستلزمات طبية– مصنع أرز– حظيرة مواشي– تجارة حبوب– ورشة موبيليا.. وغيرها).

وأضاف مدير مشروعك، أن مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وثان جاؤوا في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها، وصلت إلى 2272 مشروعا، بقيمة 254 مليون و296 ألف و400 جنيه.

يليه في المركز الثاني مركز الحسينية، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها، وصلت إلى 587 مشروع بقيمة 226 مليون و890 ألف و250 جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز بلبيس، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها، وصلت إلى 1605 مشروعات بقيمة 206 مليون و382 ألف و65 جنيه.

ووجه محافظ الشرقية، القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

أكد المحافظ أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية، والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب، الجاد، وكذلك المشاركة في بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها.