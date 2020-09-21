وكيل صحة الشرقية يجتمع بمديري الإدارات لمناقشة الخطط التصحيحية

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مدير عام الطب العلاجي، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومديري إدارات "المستشفيات، والمشرف العام على العنايات المركزة، والشؤون القانونية، والتفتيش المالي والإداري، والتموين الطبي، بمديرية الشؤون الصحية، وذلك اليوم الإثنين بمكتب وكيل الوزارة.

تناول الاجتماع مناقشة الخطط التصحيحية للمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، والتي تم وضعها لتطوير أداء العمل، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفيات، والوقوف على أي معوقات لسير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها.