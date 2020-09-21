محافظ الشرقية: 3 مشروعات خدمية وتنموية بالإبراهيمية بتكلفة 52 مليون

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيد 55 مشروعا تنمويا وخدميا بنطاق المحافظة في قطاعات " الصرف الصحي – الإسكان – الكهرباء - الأبنية التعليمية - الشباب والرياضة"، بتكلفة إجمالية مليار و96 مليون و100 ألف جنيه لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة ولتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين ولتحقيق آمال وطموحات أهالي الشرقية، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات خدمية وتنموية بمركز ومدينة الإبراهيمية بقطاعات (الأبنية التعليمية - الكهرباء - الشباب والرياضة) بتكلفة مالية 52 مليون و 800 ألف جنيه.

أوضح محافظ الشرقية أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الإنتهاء من أعمال إنشاء جديد لمدرسة أبو عدلان للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصل وبتكلفة مالية 5 مليون و 800 ألف جنيه ، وكذلك الإنتهاء من أعمال توسعة مدرسة الإبراهيمية الرسمية للغات لتوسعة 14 فصل وبتكلفة مالية بلغت 3 مليون و 500 ألف جنيه.

أضاف المحافظ أنه تم الإنتهاء من أعمال إنشاء موزع كهرباء السدس ذو الجهد المتوسط بتكلفة مالية بلغت 40 مليون جنيه بهدف تخفيف الأحمال وتحسين مستوي الخدمة والعمل علي استقرار التيار الكهربي بالقرية والقري المجاورة.

أكد محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من تطوير مركز شباب الإبراهيمية بإنشاء ملعب نجيل قانوني بتكلفة 3.5 مليون جنيه وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب بنطاق المحافظة، بهدف صقل مهارات الشباب وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.