محافظة البحر الأحمر تستعد لـ"النواب" بمجلس تنفيذي وتعلن الحيادية

استعدت محافظة البحر الأحمر لانتخابات مجلس النواب بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، حيث قرر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر عقد اجتماع في بداية شهر أكتوبر لعرض الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر.

وعقد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، مجلس تنفيذي موجها الشكر للأجهزة على حسن إدارة انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة وخروجها بالشكل اللائق، مؤكدا عدم دعم أي مرشح بالمحافظة، وأن دور المحافظة هو إخراج الانتخابات بشكل متحضر وراق دون الانحياز إلى أي طرف على حساب طرف آخر.

واستعرض عمرو حنفي خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، ونسب تنفيذها مشيرًا إلى سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتسليم العشوائيات بجميع المدن.

ووجه حنفى رئيس مدينة القصير باتخاذ الإجراءات حول شكوى الأهالي من عجز كميات المياه في بعض الأوقات خاصة في فصل الصيف.

وأوضح حنفي أن رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب خطوات التنفيذ والوقوف على تفاصيل المشروع للانتهاء منه قريبا وتشغيله بمدينة الغردقة، تحفيزا لموظفي الجهاز التنفيذي لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وكرم محافظ البحر الأحمر خلال الاجتماع التنفيذى العاملين بـ"مشروعك " بمدينة الغردقة برئاسة مدير المشروع بالمحافظة.

وكلف المحافظ في نهاية الاجتماع جميع رؤساء المدن بعمل لقاء مع المواطنين والاستجابة الى الشكاوى المقدمة والعمل على حلها، مشيرا إلى أن ما يسعى إليه هو تحقيق هذه المطالب، كما كلف السكرتير العام المساعد بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي لتحديد لقاء جماهيريا مع المواطنين بحضور جميع مديري المديريات لحل مختلف الشكاوى المقدمة.