السويس تستعد لمواجهة موسم الأمطار والسيول

أكد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، على القيادات التنفيذية والجهات المعنية ورؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة أي سيول أو أمطار خلال موسم الشتاء، مشدداً على أهمية مراجعة جاهزية المعدات والأفراد والجهات المعنية المشاركة في مواجهة الأزمة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده محافظ السويس، بقاعة ديوان عام المحافظة اليوم، استعداداً لموسم الأمطار والسيول بحضور اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد، واللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، واللواء هشام دبور مساعد مدير الأمن للأفراد والتدريب، والعقيد محسن سرايا المستشار العسكري لمحافظة السويس، ومحمد عليوة رئيس المنطقة الجغرافية بالسويس، ونور الصباح رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بالسويس، والضبع ناشد مدير الأزمات والكوارث بمحافظة السويس.

وفى اللقاء كلف المحافظ السكرتير العام، بتشكيل لجان للمرور على المديريات والجهات المشاركة لمواجهة السيول لمراجعة المعدات والتأكد من كفاءتها وصلاحيتها، بالإضافة إلى جاهزية الأفراد وأطقم العمل بها وإعداد تقرير كامل عنها.

كما كلف المحافظ مديريات الصحة ومرفق الإسعاف والصرف الصحي والمرور والحماية المدنية والأحياء والتنمية السياحية والطرق والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والجمعيات الأهلية والكهرباء وهيئة الطرق والكباري، بالاستعداد وإعداد خطة لمواجهة أزمة السيول .

وطالب "صقر"، القيادات التنفيذية باتخاذ الإجراءات لمواجهة أي سيول أو أمطار غزيرة لحماية المنشآت والمواطنين، مؤكدا على إدارة الأزمات بسرعة الانتهاء من أي أعمال صيانة أو تطوير للمخرات واستكمال أي أعمال بها.

وأكد محافظ السويس على الشركة القابضة للصرف الصحي ومياه الشرب لمحافظات القناة لفرع السويس بمراجعة جميع شبكات الصرف الصحي والمحطات، بالإضافة إلى شبكات صرف الأمطار بالشوارع الرئيسية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها.

وفى نهاية الاجتماع كلف المحافظ مديري التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم والجمعيات الأهلية والكشافة البحرية والمدارس بتجهيز المعسكرات استعداداً لاستقبال المواطنين المتضررين في حالة سقوط سيول.

حضر الاجتماع كل من مديري مديريات الخدمات المشاركة في مواجهة الأزمة والمصالح الحكومية ورؤساء الأحياء ومديري هيئة الأرصاد الجوية وهندسة الري بالسويس ومديريات الصحة ومرفق الإسعاف والصرف الصحي والمرور والحماية المدنية والأحياء والتنمية السياحية والطرق والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والجمعيات الأهلية وقطاع الكهرباء.