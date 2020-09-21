إرشادات من الحماية المدنية في فترة السيول.. احتموا بالأسطح

قدّم اللواء ممدوح عبدالقادر مدير الحماية المدنية بالقاهرة، عددا من الإرشادات الواجب اتباعها أثناء حدوث السيول، حيث تتخذ الحماية المدنية عددا من الإجراءات الاستباقية للتعامل مع السيول والفيضانات، حفاظا على أرواح المواطنين، وذلك في تصريح خاص لـ"الوطن".

نصائح الحماية المدنية خلال السيول

ـ نصحت الحماية المدنية المواطنين في حالة حدوث السيول، بفصل الكهرباء عن المنازل.

ـ التوجه لأعلى سطح المبنى، كي تتمكن قوى الإنقاذ من تحديد مواقع المواطنين بسهولة والتعامل معهم.

ـ تجنب الخروج للشوارع حال حدوث السيول.

الإجراءات الوقائية قبل حدوث السيول

ـ التأكد من صلاحية الوسائل ومعدات الإنقاذ بالإدارة بحالة جيدة.

ـ توزيع أطقم الإنقاذ والطوارئ على القطاعات لسرعة الوصول والتدخل السريع وقت حدوث الأزمة.

ـ تطهير مخرات السيول قبل فصل الشتاء، لمنع انحدار المياه ووصولها للمنازل.

ـ تجهيز وإزالة العوائق والإشغالات من مجرى السيل، لمنع تراكم المياه.

ـ رفع درجة الاستعداد القصوى، وإتاحة أدوات الإنقاذ من قوارب مطاطية، وسيارات شفط المياه.

ـ سحب المياه أولا بأول، أو توجيهها للمخرات، منعا لتكدسها بالشوارع.