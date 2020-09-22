قوافل ومساعدات مالية.. خطة عاجلة من "الجمعيات الأهلية" لمواجهة السيول

قال الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الجمعيات أنهت استعداداتها للتغيرات المناخية ودخول فصل الشتاء، لافتا إلى أنه يتم توفير الملابس والمساعدات العينية والنقدية خاصة فى الأماكن الأكثر احتياجا التى تم حصرها من خلال وزارة التضامن الاجتماعى.

وأوضح عبد القوي، أنه حال حدوث سيول، سيتم تنظيم قوافل تضم مواد إغاثية وملابس بجانب المساعدات العينية، بالتنسيق مع الهلال الأحمر باعتباره أكثر المؤسسات التى لديها القدرة على التعامل مع الكوارث، مؤكدا أن هناك تنسيق بين الجمعيات المركزية والاتحاد العام على مستوى المحافظات.

وأضاف الدكتور رامى الناظر المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصري، أنهم مستعدون بخطة شاملة، للتخفيف من آثار الفيضانات التي قد تواجه البلاد خلال الفترة المقبلة، عبر فرق مجهزة ومدربة على التعامل أثناء الكوارث الطبيعية.

الخطة تشمل تقديم خدمات الإسعافات الأولية والعمليات الإغاثية

وأشار الناظر لـ"الوطن"، إلى أن الخطة تشمل تقديم خدمات الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى العمليات الإغاثية، وتجهيز أماكن الإيواء، ووضع خطة للاستجابة والدعم في حال سوء الأحوال الجوية، بدعم إغاثي من المركز الرئيسي في القاهرة إلى الأفرع، وكذلك الدعم من المخازن الاستراتيجية المنتشرة في الجمهورية.

رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى مراكز الإغاثة بجميع مديريات التضامن

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى مراكز الإغاثة بجميع مديريات التضامن، استعدادا للتغيرات المناخية المقبلة وما يصاحبها من سقوط أمطار، والتي تصل في بعض المحافظات إلى سيول، مشيرة إلى أنه يتم تخصيص مبالغ بالملايين ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة، لشراء مهمات الإغاثة.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يتم تدريب العاملين في مجال الإغاثة بمعدل دورة تدريبية سنويا على الأقل، سواء في المديريات أو بواسطة الإدارة العامة للإغاثة، إضافة إلى التدريب الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر للمتطوعين لديها، وتشترك الجهات الإدارية في ذلك، بإرسال أخصائيين للتدريب على أعمال الإغاثة.