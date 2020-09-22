محافظ بورسعيد يشهد الدورة التدريبية لهيئة حماية الشواطىء

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الدورة التدريبية "مشروع التكيف مع التغيرات المناخية بالمدن السياحية"، والتى تتم تحت رعاية وزارة الرى والموارد المائية، بحضور اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، ومهندس مدحت حنا رئيس هيئة حماية الشواطىء، ومهندس العربى القشاوى رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظ للمساحة، ودكتور طاهر عثمان استشارى الإدارة المتكاملة للمناطق السياحية بالمشروع، ودكتور محمد أحمد على المدير التنفيذى للمشروع.

ورحب محافظ بورسعيد بالحضور، موجها الشكر لوزير الرى والموارد المائية لجهوده خلال هذه الفترة فى كل المحافظات، استعدادا للتغيرات المناخية الطارئة التى قد تواجه البلاد الفترة القادمة، وخلال اللقاء تم عرض فيلم قصير حول مجمل إنجازات المحافظة خلال الآونة الأخيرة.

وأكد المحافظ أن بورسعيد شهدت تطورا غير مسبوقا فى جميع القطاعات، من خلال إطلاق المشروعات الصحية والرقمية العملاقة، ومشروعات تطوير الطرق والكبارى، وتطوير منطقة شرق بورسعيد والمنطقة اللوجيسية، بالإضافة إلى إقامة أنفاق بورسعيد والتى تعد من المشروعات العملاقة التى حظيت بها بورسعيد، مشيرا أن المحافظة نالت حوالى 400 مليار جنيه تكلفة المشروعات القومية تحقيقا لخطة التنمية المستدامة على أرضها.

واستمع اللواء عادل الغضبان، لآراء ومقترحات عدد من الحضور حول المشروعات التى تشهدها بورسعيد، وأشادوا بالطفرة التى لمسوها فى زيارتهم.

يذكر أن بعض الدراسات أظهرت تآكل الشواطىء خلال السنوات القادمة وطالبت بضرورة حمايتها من التغيرات المناخية القادمة، وأن بورسعيد لها نصيب من الغرق خاصة من ناحية غرب بوغاز الجميل 2، وحتى غرب قرية الديبة.