متهمان بالتنمر على "معاق الخانكة": "عايزين نضحك الناس على تيك توك"

قررت نيابة الخانكة، بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، حبس متهمين في واقعة "التنمر" بأحد المعاقين ذهنياً، بعد تداول مقطع فيديو يظهر شخصين أثناء قيامهما برشق أحد الأشخاص بالحجارة، أثناء مروره في الشارع، تبين أنه "معاق ذهنياً"، وتصوير الواقعة ورفع مقاطع الفيديو على حساباتهما الشخصية.

وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وبررا فعلتهما بأنهما كانا يسعيان للحصول على أكبر عدد من المشاهدات لقناتهما على تطبيق "تيك توك"، وقالا في التحقيقات: "كنا عايزين نضحك الناس"، وأقرا بأنهما استغلا تواجد المجني عليه بمفرده في الشارع، وقررا تصوير مقطع فيديو يقومان فيه بإلقائه بالحجارة، مستغلين وضعه الصحي والنفسي، بهدف جذب مزيد من المشاهدين.

وكانت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية قد رصدت مقاطع فيديو للواقعة، وتبين أنها جرت في أحد الشوارع بمنطقة الخانكة، وتم تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما طالبان يتراوح عمرهما بين 17 و20 سنة، يقيمان بمركز الخانكة.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم ضبط الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، خاص بأحد المتهمين وبه مقطع الفيديو، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.