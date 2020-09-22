وفاة المصور السينمائي سمير بهزان

نعى المؤلف عبدالرحيم كمال، المصور السينمائي سمير بهزان، الذي غيّبه الموت إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة قبل أيام.

ودوّن كمال عبر حسابه على فيس بوك: "لسه مكلمني امبارح يعتذر إنه مردش على رسالة بعتهاله من يومين، لأنه كان تعبان شوية، وبيقول إنه بقى زي الفل، الفنان الراقي الأستاذ سمير بهزان، اللي اشتغلنا معاه في مسلسلي دهشة وونوس".

وأضاف: "كان نموذجا راقيا مكتملا، جمع بين الفن والخلق الكريم، إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الفنان الكبير الأستاذ سمير بهزان"، متابعا: "صاحب التاريخ السينمائي الكبير والصورة المختلفة المعبرة التي تجمع بين الجمال والقصد الدرامي، رحمك الله رحمة واسعة يا صديقي العزيز".

وعمل سمير بهزان مدير تصوير لعدد من الأعمال الفنية المهمة، آخرها مسلسل "ليه لأ" مع الفنانة أمينة خليل، شيرين رضا، هالة صدقي، ودارت أحداث المسلسل بعدما قررت "عليا" الشخصية التي قدمتها أمينة خليل الفرار من حفل زفافها وسط دهشة الجميع، ثم تتخذ قرارًا أخر وهو أن تستقل بحياتها بعيدًا عن بيت أسرتها، لتخوض منذ ذلك الحين رحلتها الشخصية مع الحياة.

كان المسلسل يحمل اسم "اتجاه عكسي"، وجرى تغيير الاسم ليصبح "ليه لأ"، ويعد هذا العمل عودة لمريم أبو عوف للإخراج بعد غياب 3 أعوام، بعد آخر عمل لها "واحة الغروب" في عام 2017.